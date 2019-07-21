2 избирательных участка в Черниговской области не начали работу

2 избирательных участка в Черниговской области не начали работу по состоянию на 10:00.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 остаются не открытыми 2 участковые избирательные комиссии в Черниговской области (ОИК 207) - до сих пор происходит передача избирательной документации. 21 июля 2019 в органы полиции поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией - 67, препятствием осуществлению избирательного права - 15 конфликтом - 7, повреждением имущества - 4, подкупом избирателей - 2", - говорится в сообщении.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Тем временем в Днипре на избирательном участке произошел пожар.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.