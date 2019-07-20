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20 июля 2019, суббота, 19:36 291
Внешняя политика 2019-07-20T19:40:55+03:00
Українські Новини
Видео дня: зрелищный пилотаж украинских летчиков под облаками Британии

Видео дня: зрелищный пилотаж украинских летчиков под облаками Британии

В то время, как авиация и спецназ будут охранять выборы Рады, украинский экипаж Су-27 "Flanker" продемонстрировал эффектный пилотаж в небе Великобритании в рамках авиашоу "RIAT - 2019"

Соответствующее видео опубликовано на странице "Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" на странице в соцсети Facebook.

"Летчики Воздушных Сил в небе Великобритании. Пилотаж Су-27 "Flanker", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские экипажи Су-27 и Ил-76МД, которые участвуют в британском авиашоу, вернутся в Украину в понедельник, 22 июля, и прибудут на аэродром Ивано-Франковска.

Раньше Українські Новини публиковали авиационную часть Sea Breeze-2019 со зрелищными истребителями, самолетами и вертолетами.

Также украинские летчики в Польше показали "высший пилотаж", появились яркие фото. Кроме того, корабли и авиация Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море.

Тем временем Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов для нужд МВД, а в Воздушных силах ВСУ появилась новая бригада тактической авиации.

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