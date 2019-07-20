Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії

У той час, як авіація і спецназ охоронятимуть вибори Ради, у

Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Командування Повітряних Сил Збройних Сил України" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Льотчики Повітряних Сил у небі Великобританії. Пілотаж Су-27 "Flanker", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що українські екіпажі Су-27 і Іл-76МД, які беруть участь в британському авіашоу, повернуться до України в понеділок, 22 липня, і прибудуть на аеродром Івано-Франківська.

Раніше Українські Новини публікували авіаційну частину Sea Breeze-2019 з видовищними винищувачами, літаками і вертольотами.

Також українські льотчики в Польщі показали "вищий пілотаж", з'явилися яскраві фото. Крім того, кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі.

Тим часом Україна і Франція підписали контракт на поставку 55 вертольотів для потреб МВС, а в Повітряних силах ЗСУ з'явилася нова бригада тактичної авіації.