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20 липня 2019, субота, 19:36 16
Зовнішня політика 2019-07-20T19:43:51+03:00
Українські Новини
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії

Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії

У той час, як авіація і спецназ охоронятимуть вибори Ради, український екіпаж Су-27 "Flanker" продемонстрував ефектний пілотаж у небі Великобританії в рамках авіашоу "RIAT - 2019"

Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Командування Повітряних Сил Збройних Сил України" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Льотчики Повітряних Сил у небі Великобританії. Пілотаж Су-27 "Flanker", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що українські екіпажі Су-27 і Іл-76МД, які беруть участь в британському авіашоу, повернуться до України в понеділок, 22 липня, і прибудуть на аеродром Івано-Франківська.

Раніше Українські Новини публікували авіаційну частину Sea Breeze-2019 з видовищними винищувачами, літаками і вертольотами.

Також українські льотчики в Польщі показали "вищий пілотаж", з'явилися яскраві фото. Крім того, кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі.

Тим часом Україна і Франція підписали контракт на поставку 55 вертольотів для потреб МВС, а в Повітряних силах ЗСУ з'явилася нова бригада тактичної авіації.

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