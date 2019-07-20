Полиция усилила охрану улиц, избирательных участков и ЦИКа

6,5 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок во время внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Кроме усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1 108 избирательных участков во всех 13 окружных избирательных комиссиях Киева, усилена охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усиленные следственно-оперативные группы.

Основными задачами правоохранителей является сохранение избирательной документации, недопущение нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения.

На данный момент следователи расследуют 38 уголовных производств, связанных с нарушением законодательства во время предвыборной кампании (препятствование осуществлению избирательного права, хулиганство, умышленное повреждение имущества, попытки подкупа избирателей).

Как сообщали Українськi Новини, МВД подключило авиацию и спецназ для обеспечения безопасности во время выборов Рады.

Тем временем ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду.