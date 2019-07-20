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20 июля 2019, суббота, 10:14 159
Америка 2019-07-20T12:00:01+03:00
Українські Новини
В США и Канаду пришла аномальная жара: температура уже больше 38 градусов

В США и Канаду пришла аномальная жара: температура уже больше 38 градусов

Метеорологи в США и Канаде отмечают, что территории стран на этих выходных накроет волна очень жаркой погоды, чиновники крупных городов уже принимают меры по уменьшению последствий жары. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что почувствуют на себе температуру +38 градусов около 200 миллионов жителей Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Восточного побережья и региона Среднего Запада.

Мэр Нью-Йорка объявил о местной чрезвычайной ситуации из-за сильной жары и призвал людей не выходить на улицу без надобности и отнестись серьезно к наступающим температурам. Также сообщил об открытии в городе 500 пунктов "охлаждения".

В Канаде также объявили предупреждение о высоких температурах в некоторых частях провинции Квебека, Онтарио и Новой Шотландии. Температуры будут ощущаться как +40, но в Канаде ожидают еще и сильные грозы. В Монреале температура может достигать +45 градусов.

Напомним, ранее синоптики сделали предварительный прогноз погоды в Украине на три месяца.

14 июля в некоторых районах Киева из-за сильного дождя затопило улицы.  В этот день в столице было зафиксировано рекордное количество осадков.

Больше новостей о: США Канада Жара синоптики Аномальная жара

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