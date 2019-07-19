Не было никакого толчка: Рябошапка объяснил, что произошло между Зеленским и Полтораком

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта и тем более толчка.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\nРябошапка был свидетелем ситуации.\r\n"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и Президент попросил Степана Полторака подождать. И все", - сообщил Рябошапка.\r\nОн подчеркнул, что информация с якобы толчком Зеленского надуманная и не отвечает действительности.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака.\r\nСМИ сообщили, что Зеленский резко оттолкнул на публике министра обороны Степана Полторака, которого ранее предлагал уволить. \r\n