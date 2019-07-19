Не было никакого толчка: Рябошапка объяснил, что произошло между Зеленским и Полтораком

Скандальный момент Зеленского с Полтораком. Скриншот видео "НАШ"

Скандальный момент Зеленского с Полтораком. Скриншот видео "НАШ"

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта и тем более толчка.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Рябошапка был свидетелем ситуации.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и Президент попросил Степана Полторака подождать. И все", - сообщил Рябошапка.

Он подчеркнул, что информация с якобы толчком Зеленского надуманная и не отвечает действительности.

Как сообщали Українські Новини, в Минобороны отрицают, что Зеленский толкнул Полторака.

СМИ сообщили, что Зеленский резко оттолкнул на публике министра обороны Степана Полторака, которого ранее предлагал уволить.