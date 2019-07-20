Полторак заробив у червні в 5 разів більше окладу за рахунок "інтенсивної праці" та премії

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака, який задекларував 3,4 млн гривень доходів за 2018 рік, за червень становила 80,4 тис. гривень, його заступників - від 56,4 тис. до 65,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 70 тис. гривень.\r\nПро це сказано у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.\r\nГрошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становить 80 374 гривні.\r\nЗарплату першого заступника міністра Івана Руснака виплачено в розмірі 65,8 тис. гривень, заступників Олега Шевчука - 61,2 тис. гривень, Анатолія Петренка - 56,4 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляна - 70 тис. гривень.\r\nЗаступнику Ігорю Павловському нараховано 61,2 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗМІ оприлюднили ролик, де Зеленський відмахнувся від Полторака.\r\nРябошапка пояснив, що сталося між Зеленським і Полтораком.\r\nРаніше Полторак отримав зарплату в 5 разів більше окладу за травень.