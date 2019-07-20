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20 липня 2019, субота, 09:00 17 Документ
Кабмін 2019-07-20T12:15:02+03:00
Українські Новини
Полторак заробив у червні в 5 разів більше окладу за рахунок "інтенсивної праці" та премії

Полторак заробив у червні в 5 разів більше окладу за рахунок "інтенсивної праці" та премії

Степан Полторак.
Степан Полторак.

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака, який задекларував 3,4 млн гривень доходів за 2018 рік, за червень становила 80,4 тис. гривень, його заступників - від 56,4 тис. до 65,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 70 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Грошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становить 80 374 гривні.

Зарплату першого заступника міністра Івана Руснака виплачено в розмірі 65,8 тис. гривень, заступників Олега Шевчука - 61,2 тис. гривень, Анатолія Петренка - 56,4 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляна - 70 тис. гривень.

Заступнику Ігорю Павловському нараховано 61,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ оприлюднили ролик, де Зеленський відмахнувся від Полторака.

Рябошапка пояснив, що сталося між Зеленським і Полтораком.

Раніше Полторак отримав зарплату в 5 разів більше окладу за травень.

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