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19 июля 2019, пятница, 19:08 900
Президент 2019-07-19T19:13:59+03:00
Українські Новини
Неприятная процедура: Члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации

Неприятная процедура: Члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации

Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/
Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/"Левый берег"

Члены Офиса Президента Владимира Зеленского не намерены публиковать свои декларации в то время, как руководство Офиса Президента работает бесплатно.

Об этом сообщил первый помощник Президента Сергей Шефир в интервью изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Это же патронатная служба", - сказал Шефир, отвечая на вопрос журналиста, собираются ли публиковать свои декларации члены ОП.

При этом Шефир согласился, что для прозрачности публикация деклараций стала бы хорошим шагом, однако назвал заполнение соответствующих документов "сложным процессом".

"Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура", - объяснил первый помощник Президента.

В то же время он отметил, что не собирается кому-либо передавать свою долю в бизнесе "Квартала 95".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента.

Тем временем Шефир заявил, что команда Зеленского хочет "делать большое кино" и мечтает об "Оскаре".

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