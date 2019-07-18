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18 июля 2019, четверг, 15:22 35
Политика 2019-07-18T15:27:27+03:00
Українські Новини
Команда Зеленского хочет "делать большое кино" и мечтает об "Оскаре", - Шефир

Команда Зеленского хочет "делать большое кино" и мечтает об "Оскаре", - Шефир

Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/
Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/"Левый берег"

Первый помощник Президента Сергей Шефир заявил о том, что команда Президента Владимира Зеленского хочет делать большое кино и мечтает завоевать кинопремию "Оскар".

Об этом Шефир сказал в интервью изданию "Левый Берег" в ответ на вопрос о возможности вернуться в профессию продюсера, передают Українські Новини.

"Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар", - заявил Шефир.

Первый помощник отметил, что не знает, вернется ли Зеленский после ухода с поста Президента к актерской деятельности, но уверен, что тот останется в кинобизнесе как продюсер.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок - паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - сказал Шефир.

Он добавил, что команда Зеленского не считает "Квартал 95" запасным аэродромом, а рассматривает его как дело всей жизни, от которого они временно отошли.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира.

Шефир родился в 1964 году в Кривом Роге.

Сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95" (совместно с братом Борисом Шефиром и Владимиром Зеленским).

Участвовал в написании сценариев к фильмам "Служебный роман. Наше время" (2011), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалу "Сваты 5" (2011).

Был продюсером фильмов "Я буду рядом" (2012), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалов "Папаши" (2011), "Девичья охота" (2011), "Мамочки 2" (2012) и др.

Также Шефир считает своей основной задачей следить, чтобы Зеленский "оставался человеком". Кроме того, по словам Шефира, команда Зеленского работает над созданием нового телеканала для широких масс.

Больше новостей о: Первый помощник президента Квартал 95 Команда Зеленского Сергей Шефир

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