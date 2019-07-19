підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 19:08 16
Президент 2019-07-19T19:16:01+03:00
Українські Новини
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації

Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації

Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/
Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/"Лівий берег"

Члени Офісу Президента Володимира Зеленського не мають наміру публікувати свої декларації у той час, як керівництво Офісу Президента працює безкоштовно.

Про це повідомив перший помічник Президента Сергій Шефір в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Це ж патронатна служба", - сказав Шефір, відповідаючи на питання журналіста, чи збираються публікувати свої декларації члени ОП.

При цьому Шефір погодився, що для прозорості публікація декларацій стала б хорошим кроком, однак назвав заповнення відповідних документів "складним процесом".

"Так, це хороший крок. Але, якщо ми не зобов'язані, чому повинні це робити? Заповнення декларації - досить складний процес. Спостерігаючи за тим, як це робив Зеленський, я жахався. І не дай Боже десь помилишся, хоч нічого не мав наміру ховати. Це дуже неприємна процедура", - пояснив перший помічник Президента.

Водночас він зазначив, що не збирається комусь передавати свою частку в бізнесі "Кварталу 95".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський отримує близько 1 тис. гривень надень за роботу Президента.

Тим часом Шефір заявив, що команда Зеленського хоче "робити велике кіно" і мріє про "Оскар".

Більше новин про: електронні декларації декларації Сергій Шефір Офіс Президента України перший помічник Президента

Архів
Новини
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
В Українці поліція відібрала екран у активістів, які проводили акцію проти насильства 18:49
Передача хабара заступнику мера Борисполя. Скріншот: Юрій Луценко/Facebook
Заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео 18:48
Ряд полотен має цінність. Фото: .facebook.com/SFSofUkraine/
Фото дня: 98 картин XIX століття знайшли на митниці в Києві 18:33
У Львові в дитячому саду обвалилася стіна, є загиблий 18:12
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok