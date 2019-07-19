Члени Офісу Президента Володимира Зеленського не мають наміру публікувати свої декларації у той час, як керівництво Офісу Президента працює безкоштовно

Про це повідомив перший помічник Президента Сергій Шефір в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Це ж патронатна служба", - сказав Шефір, відповідаючи на питання журналіста, чи збираються публікувати свої декларації члени ОП.

При цьому Шефір погодився, що для прозорості публікація декларацій стала б хорошим кроком, однак назвав заповнення відповідних документів "складним процесом".

"Так, це хороший крок. Але, якщо ми не зобов'язані, чому повинні це робити? Заповнення декларації - досить складний процес. Спостерігаючи за тим, як це робив Зеленський, я жахався. І не дай Боже десь помилишся, хоч нічого не мав наміру ховати. Це дуже неприємна процедура", - пояснив перший помічник Президента.

Водночас він зазначив, що не збирається комусь передавати свою частку в бізнесі "Кварталу 95".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський отримує близько 1 тис. гривень надень за роботу Президента.

Тим часом Шефір заявив, що команда Зеленського хоче "робити велике кіно" і мріє про "Оскар".