Президент Владимир Зеленский, который со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи, поручил новоназначенному председателю Киевской областной государственной администрации Михаилу Бно-Айрияну обеспечить строительство новой больницы в Борисполе (Киевская область) в течение 1 года.

Об этом он сказал в ходе визита в Борисполь для представления нового главы обладминистрации, передают Українськi Новини.

"Я хочу, чтобы на этой неделе новый председатель собрал всех за столом (мэра, председателя районной администрации) и вы написали план, чтобы через год была новая больница. Если на этом заседании все будут кричать и не будут решать, председатель скажет мне, и я буду по поводу мэра обращаться в совет, по поводу председателей - всех уволим", - сказал он.

В ходе визита Зеленский просил у чиновников объяснить причины ряда проблемных вопросов.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок вызывался отвечать чаще всего и перебивать других.

При этом, когда он решил выступить в первый раз, он параллельно снимал видео на телефоне.

"Начните решать вопросы, не занимаясь пиаром и рекламой. Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону. Я на телевидении 20 лет работал и знаю, что камера - это все, но сейчас есть более важные вопросы", - сказал ему Зеленский.

В ходе совещания после одного из очередных выступлений Годунка Зеленский назвал его бандитом и призвал покинуть зал.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в Интеренте что-то о человеке. Мне 42 года почти, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете, что член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета - ранее был осужден за разбой, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений. Скажите, Ярослав Михайлович, это вы? Это правда или нет? Выйдите отсюда! Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? На английском: exit", - сказал ему Зеленский.

Годунок пытался ответить и не покидал зал, но его вывела охрана.

"Да иди уже, Господи! Слышите или нет? Иди гуляй, Господи! Простите, эмоции. Не люблю бандитов просто", - сказал Зеленский.

Мэра Борисполя Анатолия Федорчука Зеленский попросил ответить на вопрос, переданный ему гражданами о том, "почему на очистку озер Борисполя потратили 18 млн гривен, но по факту на дне почти метр фекалий".

Федорчук обвинил в этом самих людей, из-за чего Зеленский сравнил его высказывания со словами министра социальной политики Андрея Ревы.

"Я не знаю, какое это озеро, но, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные люди..." - начал отвечать Федорчук.

Зеленский уточнил, имеет ли мэр в виду, что люди "метр нагадили", на что Федорчук ответил, что есть и такие примеры.

"Вы что, издеваетесь? Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили. Я помню, что когда еще не был Президентом, кто-то из министров сказал, что у нас проблема (бедности) в том, что люди очень много едят. А у вас обратная ситуация: очень много ...", - сказал, смеясь Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи.

Ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области.

Также Зеленский снова устроил масштабную волну увольнений в трех областях Украины.