Заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео

Прокуратура Київської області затримала першого заступника мера Борисполя за одержання 60 тисяч гривень хабара.\r\nПро це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nГенпрокурор повідомляє, що заступник мера спільно з директором комунального підприємства Бориспільської міської ради вимагали та одержали від підприємців 60 тис. гривень.\r\nЛуценко також опублікував відео, на якому здійснюється передача хабара.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. Однак Годунок відмовився від претензій до Зеленського.\r\nТакож Зеленський посперечався з головою Борисполя, звідки в очищеному озері фекалії.