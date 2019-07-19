Заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео

Прокуратура Київської області затримала першого заступника мера Борисполя за одержання 60 тисяч гривень хабара.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Генпрокурор повідомляє, що заступник мера спільно з директором комунального підприємства Бориспільської міської ради вимагали та одержали від підприємців 60 тис. гривень.

Луценко також опублікував відео, на якому здійснюється передача хабара.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. Однак Годунок відмовився від претензій до Зеленського.

Також Зеленський посперечався з головою Борисполя, звідки в очищеному озері фекалії.