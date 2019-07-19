Зеленский уволил 5 послов, назначенных Порошенко и Януковичем

Президент Владимир Зеленский уволил 5 послов после того, как инициировал введение люстрации чиновников режима бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом говорится в указах Президента №535-539 от 19 июля, передают Українськi Новини.\r\nАлексей Шовкопляс уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству.\r\nШовкопляс был назначен на должность посла во Вьетнаме бывшим Президентом Виктором Януковичем в июне 2010 года, а также послом в Камбодже по совместительству в январе 2012 года.\r\nПетр Литвин уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения.\r\nВ 2018 году бывший Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении Петра Литвина.\r\nВалерий Александрук уволен с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне.\r\nАлександрук был назначен на должность посла в Нигерии Петром Порошенко в 2015 году, в 2016 году Порошенко назначил его послом в Сьерра-Леоне по совместительству.\r\nТарас Кузьмич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.\r\nКузьмич был назначен послом в Южно-Африканской Республике в 2018 году.\r\nЯрослав Коваль уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко.\r\nЯнукович назначил послом Украины в Марокко Коваля в 2011 году.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил посла в США Чалого.\r\nРанее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.