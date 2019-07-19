Зеленский уволил 5 послов, назначенных Порошенко и Януковичем

Президент Владимир Зеленский уволил 5 послов после того, как инициировал введение люстрации чиновников режима бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в указах Президента №535-539 от 19 июля, передают Українськi Новини.

Алексей Шовкопляс уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству.

Шовкопляс был назначен на должность посла во Вьетнаме бывшим Президентом Виктором Януковичем в июне 2010 года, а также послом в Камбодже по совместительству в январе 2012 года.

Петр Литвин уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения.

В 2018 году бывший Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении Петра Литвина.

Валерий Александрук уволен с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне.

Александрук был назначен на должность посла в Нигерии Петром Порошенко в 2015 году, в 2016 году Порошенко назначил его послом в Сьерра-Леоне по совместительству.

Тарас Кузьмич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.

Кузьмич был назначен послом в Южно-Африканской Республике в 2018 году.

Ярослав Коваль уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко.

Янукович назначил послом Украины в Марокко Коваля в 2011 году.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил посла в США Чалого.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.