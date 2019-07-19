Зеленський звільнив 5 послів, призначених Порошенком та Януковичем

Президент Володимир Зеленський звільнив 5 послів після того, як ініціював введення люстрації чиновників режиму колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це сказано в указах Президента №535-539 від 19 липня, передають Українські Новини.\r\nОлексія Шовкопляса звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам і з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.\r\nШовкопляса було призначено на посаду посла у В'єтнамі колишнім Президентом Віктором Януковичем у червні 2010 року, а також послом у Камбоджі за сумісництвом у січні 2012 року.\r\nПетра Литвина звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Вірменія.\r\nУ 2018 році колишній Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії Петра Литвина.\r\nВалерія Александрука звільнено з посад Надзвичайного та Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Бенін і Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне.\r\nАлександрука було призначено на посаду посла в Нігерії Петром Порошенком у 2015 році, в 2016 році Порошенко призначив його послом у Сьєрра-Леоне за сумісництвом.\r\nТараса Кузьмича звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.\r\nКузьмича було призначено послом у Південно-Африканській Республіці в 2018 році.\r\nЯрослава Коваля звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Королівстві Марокко.\r\nЯнукович призначив послом України в Марокко Коваля в 2011 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив посла в США Чалого.\r\nРаніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.