Зеленський звільнив 5 послів, призначених Порошенком та Януковичем

Президент Володимир Зеленський звільнив 5 послів після того, як ініціював введення люстрації чиновників режиму колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це сказано в указах Президента №535-539 від 19 липня, передають Українські Новини.

Олексія Шовкопляса звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам і з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Шовкопляса було призначено на посаду посла у В'єтнамі колишнім Президентом Віктором Януковичем у червні 2010 року, а також послом у Камбоджі за сумісництвом у січні 2012 року.

Петра Литвина звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Вірменія.

У 2018 році колишній Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії Петра Литвина.

Валерія Александрука звільнено з посад Надзвичайного та Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Бенін і Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне.

Александрука було призначено на посаду посла в Нігерії Петром Порошенком у 2015 році, в 2016 році Порошенко призначив його послом у Сьєрра-Леоне за сумісництвом.

Тараса Кузьмича звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.

Кузьмича було призначено послом у Південно-Африканській Республіці в 2018 році.

Ярослава Коваля звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Королівстві Марокко.

Янукович призначив послом України в Марокко Коваля в 2011 році.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив посла в США Чалого.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.