Як проголосувати на виборах в Раду: пам'ятка для виборців

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори у Верховну Раду. Українські Новини нагадають, як правильно проголосувати.

Хто має право голосувати на виборах



Право голосу на виборах має будь-який дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку. Щоб реалізувати це право, він повинен бути внесений в Реєстр виборців України і приписаний до певної виборчій дільниці.

Кожен громадянин може перевірити на сайті Державного реєстру виборців, чи включений він до реєстру, чи правильно записані в реєстрі його особисті дані (при розбіжності паспортних даних і даних реєстру, вам можуть відмовити у праві проголосувати), до якої виборчої дільниці громадянин приписаний.



Де і коли голосувати



Виборчі дільниці відкриваються 21 липня о 8:00 ранку і закриваються о 20:00.



Громадяни мають право голосувати на дільницях, до яких вони приписані. У випадку, якщо особа з поважних причин не має можливості проголосувати на цій ділянці, вона завчасно повинна подбати про "тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси". Прийом заяв за даною процедурою закінчився 15 липня.



Як голосувати на виборах



Щоб отримати бюлетень, потрібно з'явитися на виборчу дільницю з документами: паспортом, військовим квитком (для військовослужбовців) або тимчасовим посвідченням громадянина України (для тих, хто нещодавно отримав українське громадянство і відповідне посвідчення).

Представник комісії зобов'язаний дати вам два бюлетені: один для голосування за партійними списками, другий – на мажоритарному окрузі. (Це не стосується громадян, які змінили адресу голосування зі зміною округу).



Голосувати необхідно особисто, виключно в кабінці для голосування, без присутності в ній сторонніх осіб. Категорично не можна фотографувати власний заповнений бюлетень або бюлетені інших громадян. Фотографувати на ділянці без спеціального дозволу комісії взагалі не можна. Також категорично не можна агітувати.



Нагадаємо, раніше поліграфкомбінат "Україна" показав, як буде виглядати виборчий бюлетень.



Раніше ЦВК зареєструвала 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на вибори в Раду.



Тим часом в поліцію надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчому процесі.