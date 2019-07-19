Отставка директора МВФ не отразится на сотрудничестве с Украиной, - Данилишин

Отставка директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард не отразится на сотрудничестве Украины и МВФ.

Об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С моей точки зрения, отставка Лагард с поста директора на Украине не отразится, так как деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой", - сообщил он.

Также Данилишин отметил, что главным директивным органом МВФ является совет управляющих, в котором по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена, а решение о предоставлении кредитов странам принимает совет директоров.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля Лагард временно приостановила исполнение обязанностей в связи с выдвижением на должность Президента Европейского центрального банка.

16 июля она подала в отставку, которая вступит в силу с 12 сентября.

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