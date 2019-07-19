Они постоянно о нем говорят: Представители ОРДЛО требуют включить в списки на обмен "ценного свидетеля" катаст

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявляет, что представители ОРДЛО настаивают на включении в список на обмен свидетеля катастрофы самолета Malaysia Airlines, бывшего начальника ПВО бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом Безсмертный сказал Українським Новинам.

Он подтвердил, что представители ОРДЛО на заседаниях ТКГ поднимают вопрос о Цемахе.

"Они постоянно о нем вспоминают в переговорах. Поэтому эта фигура на слуху...Как только озвучивается фамилия кого-либо, воспринимайте это как попытку вообще провалить обмен.Те, кто хотят довести этот процесс до конца, никогда не скажут фамилию тех, кто в списке. Это расценивается как провокация, попытка сорвать переговорный процесс. Вопрос по этому человек поднимался постоянно с момента его задержания", - сказал украинский представитель.

Безсмертный подчеркнул, что участникам ТКГ запрещено разглашать имена лиц, включенных в списки на обмен.

При этом он отметил, что необходимо провести еще процедуру "правовой очистки" списков на обмен, то есть установить, сколько времени по каждому конкретному лицу займет процесс судебного рассмотрения и следствия.

Относительно возможности включения в список на обмен лиц, причастных или свидетелей по делу Malaysia Airlines, то Безсмертный уточнил, что данный вопрос в таком ключе не поднимался, но ранее было оговорено, что данные лица не подлежат, например, амнистии, предусмотренной "минскими договоренностями".

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля ТКГ договорилась начать процедуру обмена удерживаемым лицами в формате "208 на 69" с процедуры правовой очистки, которая может занять до нескольких месяцев.

В конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.

Украинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Цемах распологает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.