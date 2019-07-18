В НАБУ не смогли подтвердить слова директора о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику

В Национальном антикоррупционном бюро не смогли подтвердить слова директора Артема Сытника, протокол о коррупции которого Нацполиция передала в суд, который заявил о намерении в четверг сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.\r\n"Мы не можем это подтвердить", - сказал собеседник.\r\nОн отметил, что пока никаких подозрений высокопоставленным чиновникам оглашать не планируют.\r\nВ Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что не комментируют информацию о подозрениях, пока о таком подозрении не будет сообщено тому или иному лицу.\r\nВ четверг Сытник заявил, что НАБУ намерено сообщить о подозрении высокопоставленному должностному лицу.\r\nПри этом он не назвал, кто этот чиновник.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверных данных.\r\nТем временем ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.