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18 июля 2019, четверг, 18:30 113
Судебная власть 2019-07-18T22:45:03+03:00
Українські Новини
В НАБУ не смогли подтвердить слова директора о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику

В НАБУ не смогли подтвердить слова директора о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику

Артем Сытник.
Артем Сытник.

В Национальном антикоррупционном бюро не смогли подтвердить слова директора Артема Сытника, протокол о коррупции которого Нацполиция передала в суд, который заявил о намерении в четверг сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Мы не можем это подтвердить", - сказал собеседник.

Он отметил, что пока никаких подозрений высокопоставленным чиновникам оглашать не планируют.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что не комментируют информацию о подозрениях, пока о таком подозрении не будет сообщено тому или иному лицу.

В четверг Сытник заявил, что НАБУ намерено сообщить о подозрении высокопоставленному должностному лицу.

При этом он не назвал, кто этот чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверных данных.

Тем временем ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.

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