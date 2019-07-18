В НАБУ не смогли подтвердить слова директора о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику

В Национальном антикоррупционном бюро не смогли подтвердить слова директора Артема Сытника, протокол о коррупции которого Нацполиция передала в суд, который заявил о намерении в четверг сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Мы не можем это подтвердить", - сказал собеседник.

Он отметил, что пока никаких подозрений высокопоставленным чиновникам оглашать не планируют.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что не комментируют информацию о подозрениях, пока о таком подозрении не будет сообщено тому или иному лицу.

В четверг Сытник заявил, что НАБУ намерено сообщить о подозрении высокопоставленному должностному лицу.

При этом он не назвал, кто этот чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверных данных.

Тем временем ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.