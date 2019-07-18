У НАБУ не змогли підтвердити слова директора про намір повідомити про підозру високопоставленому чиновнику

У Національному антикорупційному бюро не змогли підтвердити слова директора Артема Ситника, протокол про корупцію якого Нацполіція передала до суду, який заявив про намір у четвер повідомити про підозру високопоставленому чиновнику.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Ми не можемо це підтвердити", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що поки ніяких підозр високопоставленим чиновникам оголошувати не планують.

У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі зазначили, що не коментують інформацію про підозри, поки про таку підозру не буде повідомлено тій або іншій особі.

У четвер Ситник заявив, що НАБУ має намір повідомити про підозру високопосадовцю.

При цьому він не назвав, хто цей чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брылю і міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірних даних.

Тим часом ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник.