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18 июля 2019, четверг, 17:51 76
Происшествия 2019-07-18T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве возле метро Черниговская дважды за сутки загорелся транспорт

В Киеве возле метро Черниговская дважды за сутки загорелся транспорт

В Киеве произошел пожар в общественном транспорте. Соответствующее видео появилось в паблике Киев Оперативный.

Инцидент произошел в троллейбус 63-го маршрута возле станции метро Черниговская. Пострадавших нет.

Ранее в том же районе уже произошло ДТП с пожаром. В Киеве возле метро Лесная загорелось маршрутное такси. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Согласно сообщению, маршрутное такси загорелось около 8:40. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы говорят, что пламя было очень сильным, и водителю маршрутки не удалось оперативно потушить возгорание.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами.

Ранее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.

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