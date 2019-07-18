В Киеве возле метро Черниговская дважды за сутки загорелся транспорт

В Киеве произошел пожар в общественном транспорте. Соответствующее видео появилось в паблике Киев Оперативный.\r\nИнцидент произошел в троллейбус 63-го маршрута возле станции метро Черниговская. Пострадавших нет.\r\n\r\nРанее в том же районе уже произошло ДТП с пожаром. В Киеве возле метро Лесная загорелось маршрутное такси. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.\r\nСогласно сообщению, маршрутное такси загорелось около 8:40. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар. О пострадавших не сообщается.\r\nОчевидцы говорят, что пламя было очень сильным, и водителю маршрутки не удалось оперативно потушить возгорание.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами.\r\nРанее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.