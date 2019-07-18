В Киеве на "Лесной" горела маршрутка: опубликовано видео

Сегодня, 18 июля, в Киеве возле станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".\r\nТак, сообщается, что транспорт около 8:40 начал набираться дымом и загорелся. Причина возгорания на данный момент неизвестна.\r\nОтмечается, что неподалеку были правоохранители, они сразу оцепили место происшествия. Маршрутку удалось потушить. Пока неизвестно, были ли пассажиры внутри маршрутки в момент начала пожара. По предварительной информации пострадавших нет. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами.\r\nРанее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.