В Киеве на "Лесной" горела маршрутка: опубликовано видео

Сегодня, 18 июля, в Киеве возле станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".

Так, сообщается, что транспорт около 8:40 начал набираться дымом и загорелся. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Отмечается, что неподалеку были правоохранители, они сразу оцепили место происшествия. Маршрутку удалось потушить. Пока неизвестно, были ли пассажиры внутри маршрутки в момент начала пожара. По предварительной информации пострадавших нет.

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