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18 июля 2019, четверг, 10:42 402
Происшествия 2019-07-18T10:46:21+03:00
Українські Новини
В Киеве на "Лесной" горела маршрутка: опубликовано видео

В Киеве на "Лесной" горела маршрутка: опубликовано видео

Сегодня, 18 июля, в Киеве возле станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".

Так, сообщается, что транспорт около 8:40 начал набираться дымом и загорелся. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Отмечается, что неподалеку были правоохранители, они сразу оцепили место происшествия. Маршрутку удалось потушить. Пока неизвестно, были ли пассажиры внутри маршрутки в момент начала пожара. По предварительной информации пострадавших нет. 

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами.

Ранее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.

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