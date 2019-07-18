У Києві біля метро Чернігівська двічі за добу загорівся транспорт

у Києві сталася пожежа В громадському транспорті. Відповідне відео з'явилося в паблике Київ Оперативний.\r\nІнцидент стався в тролейбус 63-го маршруту біля станції метро Чернігівська. Постраждалих немає.\r\n\r\nРаніше в тому ж районі сталося ДТП із пожежею. У Києві біля метро Лісова спалахнуло маршрутне таксі. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.\r\nЗгідно з повідомленням, маршрутне таксі зайнялося близько 8:40. Оскільки поліція виявилося поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу. Про постраждалих не повідомляється.\r\nОчевидці кажуть, що полум'я було дуже сильним, і водієві маршрутки не вдалося оперативно загасити займання.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одеській області вночі палало три фури з фруктами.\r\nРаніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.