У Києві біля метро Чернігівська двічі за добу загорівся транспорт

у Києві сталася пожежа В громадському транспорті. Відповідне відео з'явилося в паблике Київ Оперативний.

Інцидент стався в тролейбус 63-го маршруту біля станції метро Чернігівська. Постраждалих немає.

Раніше в тому ж районі сталося ДТП із пожежею. У Києві біля метро Лісова спалахнуло маршрутне таксі. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Згідно з повідомленням, маршрутне таксі зайнялося близько 8:40. Оскільки поліція виявилося поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу. Про постраждалих не повідомляється.

Очевидці кажуть, що полум'я було дуже сильним, і водієві маршрутки не вдалося оперативно загасити займання.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області вночі палало три фури з фруктами.

Раніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.