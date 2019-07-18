Путин обсудил с Макроном Украину и "нормандский формат"

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон высказали готовность активизировать работу по разрешению конфликта в Украине, в том числе в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) после того, как Зеленский призвал Путина, Трампа, Мэй, Меркель и Макрона встретиться в Беларуси и обсудить все вопросы

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

Они также обсудили положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД), и обстановку в Сирии.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц, возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Тем временем Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.