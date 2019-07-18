подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 17:15 79
Внешняя политика 2019-07-18T17:16:41+03:00
Українські Новини
Путин обсудил с Макроном Украину и "нормандский формат"

Путин обсудил с Макроном Украину и "нормандский формат"

Путин и Макрон. Фото:
Путин и Макрон. Фото: "ТСН"

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон высказали готовность активизировать работу по разрешению конфликта в Украине, в том числе в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) после того, как Зеленский призвал Путина, Трампа, Мэй, Меркель и Макрона встретиться в Беларуси и обсудить все вопросы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

Они также обсудили положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД), и обстановку в Сирии.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц, возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Тем временем Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.

Больше новостей о: нормандский формат Украина-Россия Франция-Россия Эммануэль Макрон Путин

Архив
Новости
Деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов 17:28
Бойко призвал не голосовать за фальшивую оппозицию 17:17
Путин обсудил с Макроном Украину и "нормандский формат" 17:15
ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко, – адвокат Паринова 17:06 Документ
Гривна резко обвалилась на межбанке 17:02
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok