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18 липня 2019, четвер, 17:06 9 Документ
Судова влада 2019-07-18T18:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка, – адвокат Парінова

ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка, – адвокат Парінова

Марина Парінова. Фото: facebook.com/Марина Парінова
Марина Парінова. Фото: facebook.com/Марина Парінова

Адвокат, голова громадської організації (ГО) "Європейський правозахисний союз" Марина Парінова повідомила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало 2-е досудове розслідування земельних махінацій мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це заявила адвокат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"ДБР розпочато досудове розслідування за другою поданою нами заявою про земельні махінації Віталія Кличка", - написала Парінова.

Зазначимо, що мова йде про можливі незаконні дії мера Києва Кличко при укладенні 27.11.2018 договору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі на вул. Ямській, 23-Б у Голосіївському районі м. Києва з Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Техномонтажплюс".

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.

Раніше Парінова звернулася до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та ДБР із проханням почати розслідування проти Кличка.

10 липня Президент Володимир Зеленський обговорив з Кличком намір розділити посади мера та голови КМДА.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва КМДА Марина Парінова ДБР Європейська правозахисна спілка Земельні махінації

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