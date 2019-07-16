подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 13:41 402
Внешняя политика 2019-07-16T13:51:48+03:00
Українські Новини
Советники "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца

Советники "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца

"Нормандская четверка" . Фото:facebook.com/UkraineMFA

Внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Несмотря на абсолютно фундаментальные разногласия, например, по поводу причин того, что происходит между украинской и российской делегациями, по большому счету был продуктивный и прагматичный разговор, и удалось достичь неких договоренностей", - сказал он.

В частности, стороны договорились о "хлебном перемирии", разведении и разминировании не только Станицы Луганской, но и двух дополнительных участков и определении следующих для этого участков.

"В течение месяца договорились произвести обмен некого количества наших заложников. Президент Зеленский говорил "10 на 10 или "15 на 15". В принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, ведь наша задача - сейчас обменять, получить своих людей назад и разблокировать процесс "всех на всех", о котором мы долго говорим", - сообщил он.

Конкретными фамилиями, по его словам, занимается гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июня в Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" передали Украине четверых пленных. 

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15"

Больше новостей о: Пленные обмен пленными нормандская четверка

Архив
Новости
На Донбассе из-за обстрела боевиками жилых домов ранены двое мужчин 14:23
Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов 14:06
В рамках Presszvanie прошел совместный турнир по преферансу и покеру среди журналистов 14:00 Пресс-релиз
Зеленский наградил орденом
Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу 14:00
В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения 13:56
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok