У ТКГ домовилися про обмін військовополоненими "208 на 69", - представник України

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилась розпочати процедуру обміну утримуваним особами у форматі "208 на 69" з правової процедури очищення, яка може зайняти до декількох місяців.

Про це повідомив представник України у ТКГ Роман Безсмертний на брифінгу, передають Українські Новини.

"Досягнута домовленість про початок процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні "208 на 69"... Домовилися проводити процедуру правового очищення: десь це буде кілька днів, десь кілька тижнів, а комусь - декілька місяців. Але ця процедура запущена, досягнута домовленість", - сказав він.

Україна має звільнити 208 осіб.

"У всіх різні статті. За кимось слідство завершено, у когось за ці роки навіть завершився термін ув'язнення. Тому у всіх різна процедура звільнення", - пояснив Безсмертний.

У свою чергу 69 українців, які мають бути повернуті - це ті, хто перебуває на підконтрольних територіях Донбасу.

За словами Безсмертного, Україна пропонувала почати обмін вже, звільнивши тих, кого можна зараз, ОРДЛО погодилися, проте Росія виступила проти, наполягаючи на обміні "всіх на всіх".

"Ми говорили, що давайте почнемо з 10 осіб, які у нас в правовому відношенні вичищені. Звільнення, обмін, помилування - це все різні категорії, а на всіх - це рамкова категорія, ми над цим працюємо. Але Росія хоче тільки "всіх на всіх", - пояснив він.

Відповідно, поки домовилися проводити правове очищення для майбутнього обміну.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ домовилися про перемир'я на час збору врожаю з півночі 21 липня за київським часом.

Раніше радники "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15".