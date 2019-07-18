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18 июля 2019, четверг, 14:30 485
Внешняя политика 2019-07-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за скандальной иллюстрации в местной газете

МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за скандальной иллюстрации в местной газете

Скандальная обложка периодического издания «Karpatalja». Фото: mukachevo.net
Скандальная обложка периодического издания «Karpatalja». Фото: mukachevo.net

Министерство иностранных дел призывает Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины инициировать уголовное производство по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете «Карпаталия» с принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Божок заявил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

В сообщении говорится, что на передовой полосе газеты «Карпаталия» общественной организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом: «Венгр, вставай!» иллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины.

Божок обвиняет редакцию газеты в сепаратизме и призывает Генпрокуратуру и СБУ инициировать производство.

Как сообщали Українськi Новини, МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за недружественных высказываний министра иностранных дел Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто (Канада), которые не соответствуют рекомендациям "Венецианской комиссии" и предыдущим договоренностям.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Тем временем Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции.

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