Зеленский настаивает на созыве внеочередного заседания Рады

Президент Владимир Зеленский настаивает на созыве председателем Верховной Рады Андреем Парубием внеочередного заседания парламента.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал соответствующее обращение к Парубию, передают Українськi Новини.

Зеленский отмечает, что в соответствии со статьей 90 Конституции, полномочия Рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва.

"А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал Зеленский.

Зеленский выражает сожаление, что депутаты не могут собраться на один день и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда, отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией и возвращении нормы о незаконном обогащении.

Зеленский отмечает, что сессия длится до 19 июля, и призывает Парубия выполнить требования законодательства, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть предложденные им в письме от 16 июля вопросы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания Рады на 18 июля.

Парубий ему ответил, что созыв внеочередного заседания Рады невозможен, так как последнее пленарное заседание 10-й сессии Рады 8-го созыва состоялось 12 июля, и по закону можно созвать по требованию Президента внеочередную сессию Рады.

Тем временем, депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память, а Верховная Рада на пленарном заседании 12 июля закрыла десятую сессию.