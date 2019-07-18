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18 июля 2019, четверг, 13:07 453
Общество 2019-07-18T13:07:57+03:00
Українські Новини
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию

Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию

Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub
Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub

Дмитрий Ярош, который баллотируется на выборах в Верховную Раду, прокомментировал рабочие поездки Президента Владимира Зеленского по Украине и призвал его не делать люстрации, заявив, что "люстраторка" не выросла. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"Смотрю на поездки Президента по областям .... и "Шляк трафляє", как говорят в украинской Галиции. Так позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь ... Хотя, пожалуй, хочет же что-то хорошее сделать Владимир. Особенно поражают его подгавкиватели, то есть советники. Какие "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и Президент, кстати). Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Безобразно ...", - написал Ярош.

Также Ярош отметил, что сейчас "наблюдает дешевое реалити-шоу об украинской власти.

"Господин Президент, пеняйте на свое поведение и на поступки своих подчиненных. Потому что должность Президента Украины - это не сцена, а ответственность ...Я бы очень хотел иметь Верховного Главнокомандующего гораздо лучшего Порошенко. Но, пока, наблюдаю какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти", - отметил Ярош.

Также Ярош посоветовал Зеленскому не набирать "мажорно-прислуживающее быдло в свой офис".

"... Не перебирайте на себя функции, которые не свойственны Президенту Украины, не играйте роль "отца нации" - у Вас эта роль не получается, Вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов", (при всем уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому что "люстраторко" у Вас не не выросло ..." - подчеркнул Ярош.

Как сообщали Українські Новини, Ярош призвал "паковать" и судить итальянцев в Украине.

Ранее Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала".

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