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18 липня 2019, четвер, 13:07 36
Суспільство 2019-07-18T14:00:02+03:00
Українські Новини
Ярош Зеленському - "люстраторко" у вас не виросло, щоб робити люстрацію

Ярош Зеленському - "люстраторко" у вас не виросло, щоб робити люстрацію

Дмитро Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub
Дмитро Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub

Дмитро Ярош, який балотується на виборах у Верховну Раду прокоментував робочі поїздки Президента Володимира Зеленського по Україні і закликав його не робити люстрацію, заявивши, що "люстраторко" не виросло. Про це Ярош написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дивлюся на поїздки Президента по областях .... і "Шляк трафляє", як кажуть в українській Галичині. Так ганебно себе вести і так принижувати державу - це треба вміти ... Хоча, мабуть, хоче щось хороше зробити Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Які "полупокерні" дебіли, які перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко ...", - написав Ярош.

Також Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу.

"Пане Президенте, нарікайте на свою поведінку і вчинки своїх підлеглих. Тому що посада Президента України - це не сцена, а відповідальність ...Я б дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки, спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу", - зазначив Ярош.

Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло в свій офіс".

"... Не перебирайте на себе функції, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів", (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, тому що "люстраторко" у Вас не виросло ..." - підкреслив Ярош.

Як повідомляли Українські Новини, Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні.

Раніше Ярош сказав "заткнути рот" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу".

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