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18 июля 2019, четверг, 11:49 68
Президент 2019-07-18T12:01:16+03:00
Українські Новини
Зеленский просит расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы $30 млн на офшоры

Зеленский просит расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы $30 млн на офшоры

Президент Владимир Зеленский просит правоохарнителей расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы 30 млн долларов на счета офшорных компаний в 2014-2019 годах.

Об этом он сообщил на заседании национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"На днях мы передали в правоохранительные органы ещё одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по некоторым сомнительным контрактам перечислили почти 30 млн долларов США на счета офшорных компаний", - сказал он.

Подробностей глава государства не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.

Ранее чиновник Минобороны присвоил средства госпредприятия "Антонов".

Тем временем ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. После чего Государственное бюро расследований изъяло бракованные бронежилеты по делу о закупке их Министерством обороны.

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