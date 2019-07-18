Зеленский просит расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы $30 млн на офшоры

Президент Владимир Зеленский просит правоохарнителей расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы 30 млн долларов на счета офшорных компаний в 2014-2019 годах.\r\nОб этом он сообщил на заседании национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.\r\n"На днях мы передали в правоохранительные органы ещё одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по некоторым сомнительным контрактам перечислили почти 30 млн долларов США на счета офшорных компаний", - сказал он.\r\nПодробностей глава государства не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.\r\nРанее чиновник Минобороны присвоил средства госпредприятия "Антонов".\r\nТем временем ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. После чего Государственное бюро расследований изъяло бракованные бронежилеты по делу о закупке их Министерством обороны.