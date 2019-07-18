Новий міст у Дніпрі перекрили на два місяці

Комунальні служби Дніпра в четвер перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня. Про це Українським Новинам повідомили в Діипровській міській раді.

"Буде покладена гідроізоляція, два шари асфальту і деформаційні шви", - повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

При цьому міст продовжує функціонувати, як пішохідний.

Фінальна вартість ремонту мосту оцінюється в 458 млн гривень, його ремонт було розпочато влітку 2017 року.

Новий міст з'єднує лівий берег Дніпра з центром міста.

Як повідомляли Українські Новини, Борис Філатов проанонсував "хороші новини від Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.

Раніше Зеленський домовився з Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту.