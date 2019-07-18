Новий міст у Дніпрі перекрили на два місяці

Комунальні служби Дніпра в четвер перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня. Про це Українським Новинам повідомили в Діипровській міській раді.\r\n"Буде покладена гідроізоляція, два шари асфальту і деформаційні шви", - повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.\r\nПри цьому міст продовжує функціонувати, як пішохідний.\r\nФінальна вартість ремонту мосту оцінюється в 458 млн гривень, його ремонт було розпочато влітку 2017 року.\r\nНовий міст з'єднує лівий берег Дніпра з центром міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Борис Філатов проанонсував "хороші новини від Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.\r\nРаніше Зеленський домовився з Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту.