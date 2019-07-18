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18 июля 2019, четверг, 11:07 305
Судебная власть 2019-07-18T11:17:51+03:00
Українські Новини
У Зеленского рассказали, когда назначат нового главу НАПК

У Зеленского рассказали, когда назначат нового главу НАПК

Офис Президента прогнозирует, что через два месяца в Национальном агентстве по предотвращению коррупции будет новое руководство.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что через два месяца точно у нас будет новый глава НАПК", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского разработан законопроект о реформировании НАПК.

"Мы просто ждем, когда новый парламент начнет работать, чтобы наконец начало работать и НАПК", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка заявил, что Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду.

Ранее Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства.

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