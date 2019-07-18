У Зеленского рассказали, когда назначат нового главу НАПК

Офис Президента прогнозирует, что через два месяца в Национальном агентстве по предотвращению коррупции будет новое руководство.\r\nОб этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.\r\n"Я думаю, что через два месяца точно у нас будет новый глава НАПК", - сказал он.\r\nРябошапка также сообщил, что во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского разработан законопроект о реформировании НАПК.\r\n"Мы просто ждем, когда новый парламент начнет работать, чтобы наконец начало работать и НАПК", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка заявил, что Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду.\r\nРанее Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства.