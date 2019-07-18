У Зеленського розповіли, коли призначать нового голову НАЗК

Офіс Президента прогнозує, що через два місяці в Національному агентстві з запобігання корупції буде нове керівництво.\r\nПро це повідомив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.\r\n"Я думаю, що через два місяці точно в нас буде новий глава НАЗК", - сказав він.\r\nРябошапка також повідомив, що на виконання доручення Президента Володимира Зеленського розроблений законопроект про реформування НАЗК.\r\n"Ми просто чекаємо, коли новий парламент почне працювати, щоб нарешті почало працювати і НАЗК", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка заявив, що Президент ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду.\r\nРаніше Зеленський розповів, чи планує працювати з людьми з нинішнього уряду.