У Зеленського розповіли, коли призначать нового голову НАЗК

Офіс Президента прогнозує, що через два місяці в Національному агентстві з запобігання корупції буде нове керівництво.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Я думаю, що через два місяці точно в нас буде новий глава НАЗК", - сказав він.

Рябошапка також повідомив, що на виконання доручення Президента Володимира Зеленського розроблений законопроект про реформування НАЗК.

"Ми просто чекаємо, коли новий парламент почне працювати, щоб нарешті почало працювати і НАЗК", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка заявив, що Президент ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду.

Раніше Зеленський розповів, чи планує працювати з людьми з нинішнього уряду.