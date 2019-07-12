подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 08:19 210
Президент 2019-07-12T08:19:01+03:00
Українські Новини
Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

«Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем», - сказал он.

По его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что зачастую решения, принятые «реформированными» судебными инстанциями далеки от украинского законодательства и требований Конституции. По его мнению, такие решения являлись «очевидным свидетельством провала судебной реформы», которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Именно в связи с этим была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Больше новостей о: Судебная реформа судебная власть Зеленский Офис президента Рябошапка

Архив
Новости
Стали богаче, но тратят "заначки": как изменились доходы и расходы украинцев 09:00
Во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон 08:45
Сегодня Рада проведет час вопросов к правительству и закроет 10-ю сессию 08:45
Гройсман заявил, что если бы не он, Аваков и Кличко - то Львов утонул бы в мусоре 08:35
Перезапуск судебной реформы через КС может быть как альтернативный вариант, - Колиушко 08:21
больше новостей
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok