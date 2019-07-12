Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n«Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем», - сказал он.\r\nПо его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.\r\nРанее Руслан Рябошапка заявлял, что зачастую решения, принятые «реформированными» судебными инстанциями далеки от украинского законодательства и требований Конституции. По его мнению, такие решения являлись «очевидным свидетельством провала судебной реформы», которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.\r\nИменно в связи с этим была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.\r\nЗеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.\r\nРанее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.