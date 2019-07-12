Президент инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

«Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем», - сказал он.

По его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что зачастую решения, принятые «реформированными» судебными инстанциями далеки от украинского законодательства и требований Конституции. По его мнению, такие решения являлись «очевидным свидетельством провала судебной реформы», которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Именно в связи с этим была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.