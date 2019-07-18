Рубль подорожал: курс российской нацвалюты на 18 июля

Во четверг, 18 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 18 июля, упал на 2 копейки и составил 3,67 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи вырос на 2 копейки и составил 4,22 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 18 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,67\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nАналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.\r\nТем временем, доллар замер, а евро подскочил в обменниках: курс наличных валют на 18 июля