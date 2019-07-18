Рубль подорожал: курс российской нацвалюты на 18 июля

Во четверг, 18 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 18 июля, упал на 2 копейки и составил 3,67 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи вырос на 2 копейки и составил 4,22 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 18 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,67 4,22 Максимальный 4,03 5,00 Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

Тем временем, доллар замер, а евро подскочил в обменниках: курс наличных валют на 18 июля