подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
17 июня 2019, понедельник, 16:44 252
Политика 2019-06-17T16:47:18+03:00
Українські Новини
Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому, - продюсер "1+1"

Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому, - продюсер "1+1"

Владимир Зеленский. Фото: 24tv
Владимир Зеленский. Фото: 24tv

Продюсер телеканала "1+1" Александр Роднянский заявил, что считает Президента Владимира Зеленский самостоятельным человеком, но не исключает, что он что-то должен бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом Роднянский рассказал в интервью Meduza.

Мне трудно судить. До какой степени он связан с Коломойским, а до какой самостоятелен, — все наши размышления будут, безусловно, спекуляциями. Мы же не знаем характера отношений.  Я убежден в том, что Зеленский человек самостоятельный. Он селф-мейд в конечном счете", - сказал он.

В то же время Роднянский добавил, что Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому.

"Тем не менее, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен. Коломойский — очень умный человек, который тонко чувствует психологию. Он неоднократно побеждал в самых жестких бизнес-войнах, эксплуатируя совершенно разнообразные стратегии, от очень мягких до очень жестких. Он мог быть жесточайшим рейдером, мог быть вполне легко договаривающимся бизнес-партнером. Но при этом всегда, естественно, срывался на реализацию своих собственных интересов. У него были конфликты со всеми главными игроками Украины и России", - сказал он.

Роднянский убежден, что Зеленский с Коломойским будут придерживаться стратегии классической украинской политики.

"Иными словами, Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху", - говорит продюсер.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Игорем Коломойским.

 

Больше новостей о: Телеканал 1+1 Владимир Зеленский Игорь Коломойский Александр Роднянский

Архив
Новости
Забастовка врачей в Индии. Скриншот видео @allaboutbelgaum
Видео дня: в Индии десятки тысяч медиков требуют защиты от пациентов 18:19
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скрншот видео facebook.com/makahon
На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя 17:50
Военные попытки прохода через Керченский пролив Украина повторять не будет, - начальник Генштаба 17:25
Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому, - продюсер "1+1" 16:44
В ПЦУ заявили, что собрание Филарета можно назвать чем угодно, но не Собором УПЦ КП 16:12
больше новостей
Петросян и Степаненко воссоединились. Фото: rg.ru
Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ 15:58
Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа 15:32
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы 20:34
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Сборная Украины после победы.
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира 21:20
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение 22:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok