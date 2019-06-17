Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому, - продюсер "1+1"

Продюсер телеканала "1+1" Александр Роднянский заявил, что считает Президента Владимира Зеленский самостоятельным человеком, но не исключает, что он что-то должен бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом Роднянский рассказал в интервью Meduza.

Мне трудно судить. До какой степени он связан с Коломойским, а до какой самостоятелен, — все наши размышления будут, безусловно, спекуляциями. Мы же не знаем характера отношений. Я убежден в том, что Зеленский человек самостоятельный. Он селф-мейд в конечном счете", - сказал он.

В то же время Роднянский добавил, что Зеленский наверняка что-то должен Коломойскому.

"Тем не менее, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен. Коломойский — очень умный человек, который тонко чувствует психологию. Он неоднократно побеждал в самых жестких бизнес-войнах, эксплуатируя совершенно разнообразные стратегии, от очень мягких до очень жестких. Он мог быть жесточайшим рейдером, мог быть вполне легко договаривающимся бизнес-партнером. Но при этом всегда, естественно, срывался на реализацию своих собственных интересов. У него были конфликты со всеми главными игроками Украины и России", - сказал он.

Роднянский убежден, что Зеленский с Коломойским будут придерживаться стратегии классической украинской политики.

"Иными словами, Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху", - говорит продюсер.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Игорем Коломойским.