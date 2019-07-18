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18 липня 2019, четвер, 10:11 34
Президент 2019-07-18T10:27:48+03:00
Українські Новини
Команда Зеленського працює над створенням нового телеканалу для широких мас, - Шефір

Команда Зеленського працює над створенням нового телеканалу для широких мас, - Шефір

Телебачення. Фото: pixabay
Телебачення. Фото: pixabay

Команда Президента Володимира Зеленського працює над створенням інформаційно-розважального каналу.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" повідомив перший помічник Президента Сергій Шефір, передають Українські Новини.

"Ми ведемо роботу зі створення каналу, який був би сильним інформаційно. Чи це буде інтернет-платформа, то супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно і не тільки Росії, а й всередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе... Моя думка: суто новинний канал ніколи не стане мегапопулярним. Для широких мас треба робити розважально-інформаційний, щоб і новини, і серіали, розважальні програми. Ми мріємо про такий формат", - сказав він.

Також Шефір зазначив, що команда Зеленського планує після перебування у владі повернутися в кіновиробництво.

За його словами, сам Зеленський хоче зайнятися продюсуванням.

Також перший помічник вважає нормальним участь чинного Президена у розважальних шоу.

"Хочете мою особисту думку? Навіть зараз, якщо б раптом він вийшов у концерті "Вечірнього кварталу" першим номером і просто б сказав вітальний, вступний монолог красивий, я особисто в цьому нічого поганого не бачу... Я вважаю, що це нормально. Ви не розумієте нашу психологію просто", - заявив він.

Шефір зазначив, що за концерт Зеленський раніше отримував близько 1 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Зеленський призначив першим помічником Президента Сергія Шефіра.

Тим часом продюсер "1+1" вважає, що Зеленський напевно щось має Ігорю Коломойському.

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