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18 июля 2019, четверг, 09:31 162
Жизнь 2019-07-18T09:39:23+03:00
Українські Новини
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал "тревожное" открытие

Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал "тревожное" открытие

Путешественник обнаружил озеро, сделанное из растаявшего ледникового снега в 11 100 (3383 м) футах вверх по горе в Альпах, пишет DailyMail.

Брайан Местре, 24-летний инструктор по скалолазанию, опубликовал "тревожное" открытие в Instagram, утверждая, что озеро образовалось всего за 10 дней у вершины Монблана.

Предупреждая своих последователей о ситуации, он писал: "Пора бить тревогу".

"Всего 10 дней сильной жары было достаточно, чтобы разрушиться, растаять и образовать озеро у подножия Дент-дю-Жант и Эгюий Марбрский".

Местре считает, что озеро возникло в результате изменения климата, и обвиняет тепловую волну, поразившую Альпы, при температуре до 50F (10C).

На вершине Монблана обычно около -4С.

"Я был удивлен, в Альпах вода всегда должна замерзать выше 9 800 футов (3000 м). Если мы приносим бутылку воды, она обычно начинает замерзать через несколько часов", - рассказал турист.

"Это действительно тревожно, ледники по всему миру тают с экспоненциальной скоростью", - добавил Местре.

 
 
 
 
 
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To all the people claiming it was a fake or a photoshopped picture, a false flag or whatever... It’s very real, the glacier is in terrible shape and liquid water only accelerates the melting process... There’s now a lake at the base of Dent du Géant and Aiguilles Marbrées.... Keep sharing! My interview with @mblivetv can be found here! https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/massif-du-mont-blanc-un-petit-lac-se-forme-a-plus-de-3000-m-daltitude-48453 #climbing #climber #climb #frenchalps #savoie #savoiemontblanc #hautesavoie #outdoors #globalwarming #mountaineering #mountains #mountain #montagne #montagna #montaña #montanhismo #mountaineer #alpinist #alpinism #alpinisme #alpinismo #alpi #alps #alpes #environment #savetheplanet #climatechange #montblanc @beal.official @millet_mountain @patagonia @blueiceclimbing

Публикация от Bryan Mestre (@bryanthealpinist)

Как сообщали Українські Новини, ученые считают, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.

1 июля в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Тем временем 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.

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