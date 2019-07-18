Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал "тревожное" открытие

Путешественник обнаружил озеро, сделанное из растаявшего ледникового снега в 11 100 (3383 м) футах вверх по горе в Альпах, пишет DailyMail.

Брайан Местре, 24-летний инструктор по скалолазанию, опубликовал "тревожное" открытие в Instagram, утверждая, что озеро образовалось всего за 10 дней у вершины Монблана.

Предупреждая своих последователей о ситуации, он писал: "Пора бить тревогу".

"Всего 10 дней сильной жары было достаточно, чтобы разрушиться, растаять и образовать озеро у подножия Дент-дю-Жант и Эгюий Марбрский".

Местре считает, что озеро возникло в результате изменения климата, и обвиняет тепловую волну, поразившую Альпы, при температуре до 50F (10C).

На вершине Монблана обычно около -4С.

"Я был удивлен, в Альпах вода всегда должна замерзать выше 9 800 футов (3000 м). Если мы приносим бутылку воды, она обычно начинает замерзать через несколько часов", - рассказал турист.

"Это действительно тревожно, ледники по всему миру тают с экспоненциальной скоростью", - добавил Местре.

Как сообщали Українські Новини, ученые считают, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.

1 июля в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Тем временем 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.