Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет, - ученые

До сих пор считалось, что, если темпы выброса углерода в атмосферу не сократятся, к 2100 году уровень моря повысится не более чем на метр. Однако, как утверждается в новом совместном исследовании британских и американских ученых, эта оценка является достаточно скромной и глобальное потепление несет большие риски, сообщает "BBC Украина".

Проанализировав темпы сокращения площади ледников и льдов Гренландии и Антарктики, ученые пришли к выводу, что реальные темпы повышения уровня воды в мировом океане могут быть почти в два раза выше.

Вследствие климатических изменений под угрозой затопления могут оказаться Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. Сотням миллионов людей придется искать другое место жительства.

Глобальные температуры повышаются в течение многих лет. ООН еще в 2016 году назвала глобальное изменение климата главной угрозой мировой экономике.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года, генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что климатические риски остаются важными.

"Думаю, мы отстаем в этой гонке. Изменения климата быстрее нас. И парадокс в том, что реальность оказывается хуже, чем мы предполагали, на что указывают все последние события", - заявил он.

По расчетам ученых, опубликованных в журнале американской Национальной академии наук, при наихудшем сценарии развития событий, если темпы выбросов CO2 в атмосферу сохранятся, к 2100 году глобальная средняя температура повысится на 5 градусов, а уровень мирового океана поднимется на высоту от 62 до 238 см.

Это может привести к тому, что около 1,79 млн км кв. суши окажутся под водой, а 187 млн ​​людей придется менять место жительства.

По предполагаемому повышению глобальных температур на 2 градуса, крупнейшим источником повышения уровня моря является ледяной щит Гренландии. Однако по мере дальнейших повышений температур большие антарктические ледяные щиты будут играть роль в глобальных изменениях.

"Эксперты считают, что существует небольшая, но статистически значимая вероятность того, что Западная Антарктида окажется в очень нестабильном состоянии, и части Восточной Антарктиды также начнут вносить свой вклад", - рассказал профессор Бамбер.

Однако вероятность этого повышается только в условиях повышения глобальной температуры на 5 градусов.

Повышение уровня мирового океана по прогнозируемым темпам затронет все страны с низменным побережьем, в частности США, страны Европы, а также значительную часть территорий Южной и Восточной Азии. Под угрозой затопления могут оказаться такие крупные города, как Лондон, Нью-Йорк и Шанхай.

По оценкам одного из авторов исследования, профессора Принстонского университета Майкла Оппенгеймера, около полумиллиарда людей живут в дельтах, расположенных в низине.

Ученые из Корнелльского университета даже разработали программу, в которой искусственный интеллект на основании данных о расположении может рассчитать, на сколько сантиметров ваш дом может затопить до 2050 года.

Специалисты отмечают, что еще не поздно принять меры, чтобы остановить главную причину изменения уровня мирового океана, сократив объемы выбросов вредных веществ в атмосферу и тем самым замедлив глобальное изменение температур.

Несмотря на то, что вероятность развития событий по наихудшему сценарию довольно низкая - всего 5% - не стоит сбрасывать его со счетов, предупреждают ученые.

Как сообщали Українські Новини, в Арктике просыпаются опасные вирусы и бактерии из-за глобального потепления.

Также таянье льда Гренландии ускоряет аномальное количество дождей.