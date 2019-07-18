підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 09:32 214
Життя 2019-07-18T10:36:33+03:00
Українські Новини
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття

Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття

Мандрівник виявив озеро, зроблене з розталого льодовикового снігу в 11 100 футах (3383 м) вгору по горі в Альпах, пише DailyMail.

Брайан Местре, 24-річний інструктор зі скелелазіння, опублікував "тривожне" відкриття в Instagram, стверджуючи, що озеро утворилося всього за 10 днів біля вершини Монблану.

Попереджаючи своїх послідовників про ситуацію, він писав: "Пора бити тривогу".

"Всього 10 днів сильної спеки було достатньо, щоб зруйнуватися, розтанути і утворити озеро біля підніжжя Дент-дю-Жант і Егюій Марбрський".

Местре вважає, що озеро виникло внаслідок зміни клімату, і звинувачує теплову хвилю, яка вразила Альпи, при температурі до 50F (10C).

На вершини Монблану зазвичай близько -4С.

"Я був здивований, в Альпах вода завжди має замерзати вище 9 800 футів (3000 м). Якщо ми приносимо пляшку води, вона зазвичай починає замерзати через кілька годин", - розповів турист.

"Це дійсно тривожно, льодовики по всьому світу тануть з експоненціальною швидкістю", - додав Местре.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To all the people claiming it was a fake or a photoshopped picture, a false flag or whatever... It’s very real, the glacier is in terrible shape and liquid water only accelerates the melting process... There’s now a lake at the base of Dent du Géant and Aiguilles Marbrées.... Keep sharing! My interview with @mblivetv can be found here! https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/massif-du-mont-blanc-un-petit-lac-se-forme-a-plus-de-3000-m-daltitude-48453 #climbing #climber #climb #frenchalps #savoie #savoiemontblanc #hautesavoie #outdoors #globalwarming #mountaineering #mountains #mountain #montagne #montagna #montaña #montanhismo #mountaineer #alpinist #alpinism #alpinisme #alpinismo #alpi #alps #alpes #environment #savetheplanet #climatechange #montblanc @beal.official @millet_mountain @patagonia @blueiceclimbing

Публикация от Bryan Mestre (@bryanthealpinist)

Як повідомляли Українські Новини, вчені вважають, Лондон, Нью-Йорк і Шанхай можуть опинитися під водою в найближчі 90 років.

1 липня в спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду.

Тим часом 40 тонн сміття дістали з Тихого океану з допомогою супутникових технологій.

Більше новин про: Монблан Екологія Танення льоду Льодовики Зміни клімату

Архів
Новини
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
На 100-му окрузі проведуть екзит-пол: кандидат від "Слуги народу" анонсував боротьбу з можливими фальсифікаціями 11:49
По дорозі з Одеси в Молдову сталося ДТП: 4 загиблих, в тому числі дитина 11:40
Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях 11:32
Цвітіння Дніпра. Фото: facebook/uptownlifepage
Фото дня: північне сяйво Київського моря 11:20
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok