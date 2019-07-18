Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття

Мандрівник виявив озеро, зроблене з розталого льодовикового снігу в 11 100 футах (3383 м) вгору по горі в Альпах, пише DailyMail.

Брайан Местре, 24-річний інструктор зі скелелазіння, опублікував "тривожне" відкриття в Instagram, стверджуючи, що озеро утворилося всього за 10 днів біля вершини Монблану.

Попереджаючи своїх послідовників про ситуацію, він писав: "Пора бити тривогу".

"Всього 10 днів сильної спеки було достатньо, щоб зруйнуватися, розтанути і утворити озеро біля підніжжя Дент-дю-Жант і Егюій Марбрський".

Местре вважає, що озеро виникло внаслідок зміни клімату, і звинувачує теплову хвилю, яка вразила Альпи, при температурі до 50F (10C).

На вершини Монблану зазвичай близько -4С.

"Я був здивований, в Альпах вода завжди має замерзати вище 9 800 футів (3000 м). Якщо ми приносимо пляшку води, вона зазвичай починає замерзати через кілька годин", - розповів турист.

"Це дійсно тривожно, льодовики по всьому світу тануть з експоненціальною швидкістю", - додав Местре.

Як повідомляли Українські Новини, вчені вважають, Лондон, Нью-Йорк і Шанхай можуть опинитися під водою в найближчі 90 років.

1 липня в спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду.

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