Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття

Мандрівник виявив озеро, зроблене з розталого льодовикового снігу в 11 100 футах (3383 м) вгору по горі в Альпах, пише DailyMail.\r\nБрайан Местре, 24-річний інструктор зі скелелазіння, опублікував "тривожне" відкриття в Instagram, стверджуючи, що озеро утворилося всього за 10 днів біля вершини Монблану.\r\nПопереджаючи своїх послідовників про ситуацію, він писав: "Пора бити тривогу".\r\n"Всього 10 днів сильної спеки було достатньо, щоб зруйнуватися, розтанути і утворити озеро біля підніжжя Дент-дю-Жант і Егюій Марбрський".\r\nМестре вважає, що озеро виникло внаслідок зміни клімату, і звинувачує теплову хвилю, яка вразила Альпи, при температурі до 50F (10C).\r\nНа вершини Монблану зазвичай близько -4С.\r\n"Я був здивований, в Альпах вода завжди має замерзати вище 9 800 футів (3000 м). Якщо ми приносимо пляшку води, вона зазвичай починає замерзати через кілька годин", - розповів турист.\r\n"Це дійсно тривожно, льодовики по всьому світу тануть з експоненціальною швидкістю", - додав Местре.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nTo all the people claiming it was a fake or a photoshopped picture, a false flag or whatever... It’s very real, the glacier is in terrible shape and liquid water only accelerates the melting process... There’s now a lake at the base of Dent du Géant and Aiguilles Marbrées.... Keep sharing! My interview with @mblivetv can be found here! https:\/\/montblanclive.com\/radiomontblanc\/article\/massif-du-mont-blanc-un-petit-lac-se-forme-a-plus-de-3000-m-daltitude-48453 #climbing #climber #climb #frenchalps #savoie #savoiemontblanc #hautesavoie #outdoors #globalwarming #mountaineering #mountains #mountain #montagne #montagna #montaña #montanhismo #mountaineer #alpinist #alpinism #alpinisme #alpinismo #alpi #alps #alpes #environment #savetheplanet #climatechange #montblanc @beal.official @millet_mountain @patagonia @blueiceclimbing\r\nПубликация от Bryan Mestre (@bryanthealpinist) 30 Июн 2019 в 6:59 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчені вважають, Лондон, Нью-Йорк і Шанхай можуть опинитися під водою в найближчі 90 років.\r\n1 липня в спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду.\r\nТим часом 40 тонн сміття дістали з Тихого океану з допомогою супутникових технологій.