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17 июля 2019, среда, 23:35 1147
Президент 2019-07-17T23:36:00+03:00
Українські Новини
Все партнеры против, чтобы я звонил Путину: Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ

Все партнеры против, чтобы я звонил Путину: Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, поскольку "это вопрос прежде всего Украины". Об этом глава государства сказал в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.

"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины", - заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что украинское правительство должно благодарить западных партнеров за поддержку, но при этом и должно иметь свое мнение. 

Президент выразил недоумение, почему политики считают, что из-за прямых переговоров с Россией могут быть сняты санкции.

"Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я думал, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с Президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и что поддерживают временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Владимир Путин предложил обмен пленных "всех на всех", однако Зеленский сказал, что это невозможно, пока списки украинских пленных не совпадают с реальным количеством людей, задержанных Россией.

Владимир Зеленский предложил для начала обменять пленных, указанных в существующих списках и освободить моряков.

Как сообщали Українськi Новини, ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

Также Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси

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