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17 июля 2019, среда, 21:00 737
Политика 2019-07-17T21:08:04+03:00
Українські Новини
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко, который сегодня не явился на допрос, на повторный допрос 25 июля.

Об этом на своем канале в Telegram написал бывший замглавы Администрации Андрей Портнов, передают Українськi Новини.

Повторный допрос назначен на четверг, 25 июля, в связи с неявкой Петра Порошенко на назначенный допрос 17 июля.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.

Ранее в партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. 

Также Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

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