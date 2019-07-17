ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко, который сегодня не явился на допрос , на повторный допрос 25 июля.

Об этом на своем канале в Telegram написал бывший замглавы Администрации Андрей Портнов, передают Українськi Новини.

Повторный допрос назначен на четверг, 25 июля, в связи с неявкой Петра Порошенко на назначенный допрос 17 июля.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.

Ранее в партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы.

Также Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.