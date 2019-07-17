ДБР знову викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Петра Порошенка, який сьогодні не з'явився на допит, на повторний допит 25 липня.\r\nПро це на своєму каналі в Telegram написав колишній заступник глави Адміністрації Андрій Портнов, передають Українські Новини.\r\nПовторний допит призначено на четвер, 25 липня, у зв'язку з неявкою Петра Порошенка на призначений допит 17 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР має намір силоміць доставити Порошенка на допит в разі його неявки.\r\nРаніше в партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. \r\nТакож Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.