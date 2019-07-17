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17 липня 2019, середа, 21:00 6
Політика 2019-07-18T00:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР знову викликало Порошенка на допит

ДБР знову викликало Порошенка на допит

Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Петра Порошенка, який сьогодні не з'явився на допит, на повторний допит 25 липня.

Про це на своєму каналі в Telegram написав колишній заступник глави Адміністрації Андрій Портнов, передають Українські Новини.

Повторний допит призначено на четвер, 25 липня, у зв'язку з неявкою Петра Порошенка на призначений допит 17 липня.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР має намір силоміць доставити Порошенка на допит в разі його неявки.

Раніше в партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи.

Також Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

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