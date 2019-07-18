Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова

Украинский институт социологических исследований им. Александра Яременко и центр "Социальный мониторинг", по результатам проведенного опроса, сообщили, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в 7 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития".

Соответствующие результаты опроса были представлены на пресс-конференции в среду, 17 июля.

А именно, 15,1% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать "Оппозиционную платформу - За життя", а за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 2,3%.

5-процентный барьер преодолевают 4 партии среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

42,5% респондентов, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 15,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,1% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

Также 4,8% опрошенных выразили готовность поддержать партию "Голос", 4,8% - "Гражданскую позицию", 4,6% - партию "Сила и честь".

2,3% опрошенных готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 2,3% - "Оппозиционный блок", 2% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,5% - "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,4% - "Партию Шария".

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 3 по 10 июля методом личного интервью среди 3 022 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко.

Тем временем, согласно опросу Киевского международного институт социологии (КМИС), "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.