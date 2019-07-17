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17 июля 2019, среда, 17:20 110
Судебная власть 2019-07-17T17:25:40+03:00
Українські Новини
На счете партии Порошенко исполнительная служба арестовала 4,3 тыс. гривен

На счете партии Порошенко исполнительная служба арестовала 4,3 тыс. гривен

Петр Порошенко. Трансляция НОТУ
Петр Порошенко. Трансляция НОТУ

Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс. гривен на банковском счете политической партии "Европейская солидарность" за невыполнение судебного решения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, передают Українськi Новини.

Он прикрепил само решение Исполнительной службы.

По его словам, Исполнительная служба арестовала счета "Евросолидарности" в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства.

Портнов добавил, что в будущем эти средства будут принудительно перечислены на его личный счет.

Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесено 16 июля и может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, 8,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Европейская солидарность" на выборах Верховной Рады.

Печерский районный суд г. Киева разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.

Больше новостей о: Андрей Портнов Петр Порошенко Европейская солидарность

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