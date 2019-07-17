На счете партии Порошенко исполнительная служба арестовала 4,3 тыс. гривен

Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс. гривен на банковском счете политической партии "Европейская солидарность" за невыполнение судебного решения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, передают Українськi Новини.

Он прикрепил само решение Исполнительной службы.

По его словам, Исполнительная служба арестовала счета "Евросолидарности" в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства.

Портнов добавил, что в будущем эти средства будут принудительно перечислены на его личный счет.

Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесено 16 июля и может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, 8,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Европейская солидарность" на выборах Верховной Рады.

Печерский районный суд г. Киева разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.