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17 июля 2019, среда, 17:19 61
Транспорт 2019-07-17T17:19:10+03:00
Українські Новини
Поездов до Мариуполя станет больше

Поездов до Мариуполя станет больше

Поезд
Поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено закупить 10 пассажирских вагонов для формирования нового поезда до Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, закупка стала возможной после внесения на заседании Кабинета Министров 17 июля изменений в финансовый план компании.

Данные изменения предусматривают финансирование закупок пассажирских вагонов.

"Новые вагоны - 2 СВ и 8 купе - будут поставлены в ближайшее время. Благодаря этому подвижному составу поезд №9/10 будет курсировать ежедневно. Сейчас он курсирует через день", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в общем до Мариуполя курсирует 7 пассажирских поездов дальнего сообщения №№ 104, 84 и 10 "Киев - Мариуполь", № 96 "Бахмут- Мариуполь", № 142 "Мариуполь - Одесса", № 95 "Харьков - Мариуполь", № 70 "Львов - Мариуполь".

Как сообщали Українськi Новини, Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

На лето в южном направлении было запущено 30 дополнительных поездов.

"Укрзализныця" рассматривает возможность перевозки почтовых отправлений в пассажирских поездах.

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