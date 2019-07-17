Поездов до Мариуполя станет больше

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено закупить 10 пассажирских вагонов для формирования нового поезда до Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, закупка стала возможной после внесения на заседании Кабинета Министров 17 июля изменений в финансовый план компании.

Данные изменения предусматривают финансирование закупок пассажирских вагонов.

"Новые вагоны - 2 СВ и 8 купе - будут поставлены в ближайшее время. Благодаря этому подвижному составу поезд №9/10 будет курсировать ежедневно. Сейчас он курсирует через день", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в общем до Мариуполя курсирует 7 пассажирских поездов дальнего сообщения №№ 104, 84 и 10 "Киев - Мариуполь", № 96 "Бахмут- Мариуполь", № 142 "Мариуполь - Одесса", № 95 "Харьков - Мариуполь", № 70 "Львов - Мариуполь".

Как сообщали Українськi Новини, Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

На лето в южном направлении было запущено 30 дополнительных поездов.

"Укрзализныця" рассматривает возможность перевозки почтовых отправлений в пассажирских поездах.