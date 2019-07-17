Правая рука Кличко, скандальный блогер и помощник главы "Укропа": кто идет в Раду по 211 округу в Киеве

По мажоритарному округу №211 в Киеве, который охватывает Голосеевский район, баллотируются 28 кандидатов в народные депутаты, из них 17 - самовыдвиженцы. При этом 10 потенциальных депутатов - безработные.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Так, "Слуга народа" выдвинула своим кандидатом Александра Юрченко, который в 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп", а сейчас является помощником главы "Укропа" Тараса Батенко. Сам Юрченко называет себя общественным активистом, который борется с застройками.

От "Европейской солидарности" по этому округу идет секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, а от партии "Голос" Святослава Вакарчука - предприниматель Тарас Козак.

Также по округу выдвигается безработный Руслан Андрийко от "Всеукраинского объединения "Свобода", исполнительный директор общественного объединения "Украина - это я!" Владислав Горанин от партии "Патриот", помощник нардепа-радикала Сергея Рыбалки Артем Дубров от "Народной правды".

"Гражданская позиция" тут выдвинула декана факультета Национального университета биоресурсов и природопользования, расположенного в Голосеевском районе, Тараса Евсюкова, "Народный рух" - преподавателя Национального транспортного университета Анну Егорову, "Батьківщина" - аспиранта кафедры политологии КНУ им. Шевченко Кирилла Мешковского, "Демократическая сокира" - директора "Протект Секьюрити" Олега Сабадаша, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - директор "Ренттрейдинг" Андрея Стеценко.

Среди самовыдвиженцев узнаваемым лицом на этом округе является блогер Всеволод Филимоненко, которого когда-то ударил антикоррупционер Виталий Шабунин.

Указано, что кандидат безработный и является членом партии "5.10". На днях нардеп Александра Грановский, который баллотируется в Харькове, сообщил, что блогер выдвинул свою кандидатуру сразу на двух округах и ведет фейковую кампанию.

В порядке самовыдвижения тут также баллотируются безработный Игорь Беркович, безработный Александр Гордовский, финансовы советник "Фридом Финанс Украина" Владислав Джулай, гендиректор "Терра-Юг Украина" Вячеслав Димитров, глава Украинской таможенной ассоциации Михаил Дмитриев, глава объединния "А.ДВА.КА.Т" Ярослав Куц, директор "БМУ-158" Анатолий Лабанов.

Также на депутатский мандат претендуют безработный Андрей Манько, безработная Алена Мороз, предприниматель Виталий Отришко, безработная Татьяна Сичная, безработный Борис Стулий, директор "Активвуд плюс" Андрей Троценко, президент "Либерально-демократической лиги Украины" Артур Харитонов, директор "Доступное жилье" Лариса Хобта, безработный Олег Чапцев.

Примечательно, что треть кандидатов по этому округу моложе 30 лет. Например, самому молодому из них - Артуру Харитонову - 23 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 выборы на этом округе выиграл Евгений Рыбчинский.

На выборах в Раду участвует 21 партия и больше трех тысяч кандидатов. Уже известно, как будет выглядеть бюллетень.