Грановский сообщил о "черной" кампании против себя, - СМИ

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется на внеочередных выборах в Раду как мажоритарный кандидат, заявил о фейковой кампании, которую начали против него в Харькове.

"Сегодняшнее утро началось с очередной, в некотором смысле, дешевой и червивой новости о том, что мой избирательный штаб в г. Харьков возглавил психически неуравновешенный и совершенно бесполезный для общества организм, имя которого в паспорте значится как Всеволод Филимоненко. Это же тело одновременно зарегистрировало себя кандидатом в народные депутаты Украины по 211 избирательному округу в Киеве. Вне всякого сомнения, ни первая, ни вторая задачи не стоят перед этим куском оплаченного кала. Единственная цель, которую преследует эта субстанция – создать так называемую истерику вокруг какого-то, скорей всего, рейтингового кандидата в Киеве и здесь в Харькове вокруг меня", – написал политик в Facebook, передает издание Гордон.

Он напомнил, что Филимоненко известен по скандалу и драке с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным.

"Последняя новость, которую зрители ТВ и обозреватели в интернете были вынуждены лицезреть –искусственно созданный конфликт с Виталием Шабуниным, в ходе которого Всевка крепко отхватил по зубам (в прямом смысле) от Виталия. Тогда я публично поддержал Виталия. Так считаю и сегодня. В то время кто-то "зарядил" мужчинку и оно за деньги начало преследовать девушку (коллегу Виталия) и всячески над ней издеваться. В ответ на хлесткий удар в челюсть, оно достало газовый баллончик и пшикнуло Виталию в лицо. Поздней у тела медики обнаружили какие-то фейковые травмы на том месте, где у нормальных людей располагается голова", – отметил Грановский.

Нардеп опубликовал скриншот ролика, на котором Филимоненко стоит на фоне баннера с фамилией Грановского.

"Цинизм ситуации еще и в том, что для того, чтоб снять этот фейковый видеоролик, оно пригласило пенсионеров (естественно, заплатив этим людям деньги), которые, напоминая зрителей в цирке, судорожно кричали громогласное "Ура", воодушевившись лозунгами мальца. На фоне червячка – символика "Фонд Александра Грановского". Наверное, не случайно. Видеоролик, размещенный здесь в Facebook, был также кем-то оплачен и распространяется на правах рекламы. Другими словами, это чудо в перьях, естественно, не имеет отношения ни ко мне, ни к фонду, ни к моей кампании. Этот человек был создан природой по ошибке. Верю, что украинское правосудие эту ошибку когда-нибудь отправит в заслуженное заключение", – резюмировал он.