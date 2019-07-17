Права рука Кличка, скандальний блогер і помічник голови "Укропу": хто йде в Раду по 211 округу в Києві

По мажоритарниму округу №211 в Києві, який охоплює Голосіївський район, балотуються 28 кандидатів в народні депутати, з них 17 - самовисуванці. При цьому 10 потенційних депутатів - безработні

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Так, "Слуга народу" висунула своїм кандидатом Олександра Юрченка, який в 2015 році балотувався до Київради від партії "Укроп", а зараз є помічником глави "Укропу" Тараса Батенка. Сам Юрченко називає себе громадським активістом, який бореться із забудовами.

Від ​​"Європейської солідарності" по цьому округу йде секретар Київської міської ради Володимир Прокопів, а від партії "Голос" Святослава Вакарчука - підприємець Тарас Козак.

Також по округу висувається безробітний Руслан Андрійко від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", виконавчий директор громадського об'єднання "Україна - це я!" Владислав Горанін від партії "Патріот", помічник нардепа-радикала Сергія Рибалки Артем Дубров від "Народної правди".

"Громадянська позиція" тут висунула декана факультету Національного університету біоресурсів і природокористування, розташованого в Голосіївському районі, Тараса Євсюкова,"Народний рух"- викладача Національного транспортного університету Анну Єгорову, "Батьківщина" - аспіранта кафедри політології КНУ ім. Шевченка Кирила Мешковського, "Демократична сокира" - директора "Протект Сек'юріті" Олега Сабадаша, "Опозиційна платформа - За життя" - директора "Ренттрейдінг" Андрія Стеценко.

Серед самовисуванців впізнаваним обличчям на цьому окрузі є блогер Всеволод Філімоненко, якого колись вдарив антикорупціонер Віталій Шабунін.

Зазначено, що кандидат безробітний і є членом партії "5.10". Днями нардеп Олександра Грановський, який балотується в Харкові, повідомив, що блогер висунув свою кандидатуру відразу на двох округах і веде фейкову кампанію.

В порядку самовисування тут також балотуються безробітний Ігор Беркович, безробітний Олександр Гордовський, фінансовий радник "Фрідом Фінанс Україна" Владислав Джулай , гендиректор "Терра-Юг Україна" В'ячеслав Димитров, глава Української митної асоціації Михайло Дмитрієв, глава об'єднання "А.ДВА.КА.Т" Ярослав Куц, директор "БМУ-158" Анатолій Лабанов.

Також на депутатський мандат претендують безробітний Андрій Манько, безробітна Альона Мороз, підприємець Віталій Отрішко, безробітна Тетяна Січна, безробітний Борис Стулій, директор "Актіввуд плюс" Андрій Троценко, президент "Ліберально-демократичної ліги України" Артур Харитонов, директор "Доступне житло" Лариса Хобта, безробітний Олег Чапцев.

Прімітно, що третина кандидатів по цьому округу молодше 30 років. Наприклад, наймолодшому з них - Артуру Харитонову - 23 роки.

Як повідомляли Українські Новини, в 2014 вибори на цьому окрузі виграв Євген Рибчинський.

На виборах в Раду бере участь 21 партія і більше трьох тисяч кандидатів. Уже відомо, як буде виглядати бюлетень.